Edirne'de yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı
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Edirne'de yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı

Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.

02.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:48
Edirne'de yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı

'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö'nün yüzüne, annesiyle kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından sinek kovucu sıvı atıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir minibüse bindi.

Bir süre sonra minibüsten inmek için kapıya yönelen şüpheli, yolculardan G.Y'nin yüzüne de sinek kovucu sıvı attıktan sonra kaçtı.

A.Y.Ö ve G.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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