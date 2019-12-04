Edirne'de yüzlerine sinek kovucu sıvı atılan kadınların sağlık durumu iyi

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:14

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif şekilde yaralanan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Edirne Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Gürkan, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, kentte iki kadına sinek kovucu sıvı atarak yaralanmasına neden olan saldırganın emniyet ekipleri tarafından arandığını ifade etti.

Yaşanan olayın tüm kenti üzdüğünü belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir meczup iki kızımızın yüzüne sinek kovucu sıvıyla su karışımı bir sıvı attı. Çok şükür sağlık durumları iyi. Kızlarımızın herhangi bir yaşamsal riskleri yok. Emniyetimiz olayın yaşandığı ilk andan itibaren bu yana bu şahsı yakalamak için çabalarını sürdürüyor. Edirneliler de bu konuda çok hassasiyet var. Elbette hem Edirne'ye hem de hiçbir yere yakışmayan bir görüntü, fakat maalesef bu tür üzücü olayları yaşayabiliyoruz. İnanıyorum ki emniyet güçlerimiz bu kişiyi en kısa sürede yakalayarak adaletin önüne çıkaracaktır."

Kentte altyapı çalışmalarının 9 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek törenle başlayacağını da ifade eden Gürkan, çalışmaları 3 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Gürkan, daha sonra Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla meclis yönetimini, Meclis Üyesi Filiz Gencan Akın'a devretti.

Toplantıda, 2 gündem, 5 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA