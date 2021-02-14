Edirne'de yüz yüze eğitime kar engeli
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Edirne'de yüz yüze eğitime kar engeli

14.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:14
Edirne'de yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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