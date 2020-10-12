Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
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Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı

12.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:59
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı

EDİRNE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

EDİRNE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Edirne'de ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflarla, ortaokul 8 ve Lise 12'nci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başladı. Kent genelinde 296 resmi ve özel eğitim kurumunda saatlerin 08.30'u göstermesiyle öğrenciler okullarda ders başı yaptı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullara girişte dezenfektanlı halı ve paspastan geçen öğrenciler, el dezenfeksiyonunu yapmalarının ardından dersliklerin yolunu tuttu.  

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin EBA TV ile uzaktan eğitime devam edeceği belirtilmişti. Sağlık Bilim Kurulu'nun kararına göre bu sınıfların da birinci dönem ara tatilinden önce kademeli olarak eğitime başlaması öngörülüyor.

Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı
Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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