Edirne'de yurda kaçak sokulan 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala yolundaki Dörtyol kavşağı mevkiinde yaptıkları uygulamada A.K. ve T.Ç. yönetimindeki 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden Türkiye'ye getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi. Tavus kuşu ve güvercinlere el konulurken, sürücüler A.K. ve T.Ç. ile araçta bulunan E.G., gözaltına alındı. Tavus kuşu ve güvercinler, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Şüpheliler A.K., T.Ç. ve E.G. ise ifadelerinin ardından haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA