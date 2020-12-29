Edirne'de yunus timleri sokak hayvanlarını besledi
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Edirne'de yunus timleri sokak hayvanlarını besledi

29.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:42
Edirne'de yunus timleri sokak hayvanlarını besledi

Edirne'de yunus timleri, sokak hayvanlarını besledi.

Edirne'de yunus timleri, sokak hayvanlarını besledi.

Kent merkezinde devriye görevini sürdüren timler, şehrin farklı noktalarında yaşayan köpeklere mama verdi. Sokak kedileri de köpeklerin yanına gelerek onlarla birlikte mama yedi.

Araçta getirdikleri mamaları besleme odaklarına bırakan timler, sokak hayvanlarını bir süre sevdikten sonra devriye görevine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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