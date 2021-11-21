Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.
Güvenlik güçlerince gözaltına alınan, daha önce hakimlikten ihraç edildiği öğrenilen B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet