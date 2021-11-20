Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

Güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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