Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

Güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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