Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş SGK denetmeni C.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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