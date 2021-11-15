Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş SGK denetmeni C.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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