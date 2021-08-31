Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Demet Şener Derya Şensoy
Spor Ali Öztürk Salih Uçan Samet Aybaba Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:40:35. #1.15#

title