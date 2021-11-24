Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Enez ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan M.B., H.T., R.V., A.Y. ve M.Y.'yi yakaladı. Yapılan kimlik sorgularında, 5 kişinin FETÖ ile ilişkileri olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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