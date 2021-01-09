Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:32
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 FETÖ şüphelisinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.İ. (29) ve G.İ'yi (26) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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