Edirne'de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor

Edirne'de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor
AA / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Keşan'da akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kar yağışıyla sevinen çocuklar parklarda oynadı.

Bu arada hafif şekilde kar yağışı devam eden ilçede buzlanmaya karşı karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

İlçede zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

"Kış lastiği olmayan sürücüler trafiğe çıkmasın"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine belediye ekiplerinin dün geceden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Keşan'da ana yollar ve sık kullanılan ara yollarda tuzlama çalışması yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Ekiplerimiz Keşanlıların yanında. Lütfen sürücüler dikkatli olsun. Kış lastiği olmayan sürücüler trafiğe çıkmasın. Buzlanmaya karşı önlemimizi alıyoruz ancak sürücüler de çok dikkat etmeli." diye konuştu.

Helvacıoğlu, şu anda kapalı köy yolunun olmadığını ve muhtarlarla irtibatta olduklarını kaydetti.

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title