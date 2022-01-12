Edirne'de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Keşan'da akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kar yağışıyla sevinen çocuklar parklarda oynadı.

Bu arada hafif şekilde kar yağışı devam eden ilçede buzlanmaya karşı karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

İlçede zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

"Kış lastiği olmayan sürücüler trafiğe çıkmasın"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine belediye ekiplerinin dün geceden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Keşan'da ana yollar ve sık kullanılan ara yollarda tuzlama çalışması yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Ekiplerimiz Keşanlıların yanında. Lütfen sürücüler dikkatli olsun. Kış lastiği olmayan sürücüler trafiğe çıkmasın. Buzlanmaya karşı önlemimizi alıyoruz ancak sürücüler de çok dikkat etmeli." diye konuştu.

Helvacıoğlu, şu anda kapalı köy yolunun olmadığını ve muhtarlarla irtibatta olduklarını kaydetti.

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet