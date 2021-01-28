Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü
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Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü

28.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:22
Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü

Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan hasta, olumsuz hava koşulları nedeniyle evinde mahsur kaldı.

Çağrı üzerine kar paletli ambulansla köye giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.

Hasta ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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