Edirne'de yoldaki çukur nedeniyle motosikletten düşen kurye yaralandı

Edirne'de seyir halindeyken yoldaki çukur nedeniyle düşerek yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Kentteki bir işletmede motosikletli kurye olarak çalışan H.T. verilen siparişi götürmek için yola çıktı. Abdurrahman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki çukurlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden H.T. düşerek yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci