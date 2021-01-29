Edirne'de yoldaki çukur nedeniyle motosikletten düşen kurye yaralandı
29.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:17
Edirne'de seyir halindeyken yoldaki çukur nedeniyle düşerek yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de seyir halindeyken yoldaki çukur nedeniyle düşerek yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Kentteki bir işletmede motosikletli kurye olarak çalışan H.T. verilen siparişi götürmek için yola çıktı. Abdurrahman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki çukurlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden H.T. düşerek yola savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci