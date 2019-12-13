Edirne'de yola çıkan atlar sürücülere zor anlar yaşattı

13.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:20

Edirne'de yoğun trafiğin olduğu şehir içi yola çıkan atlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Talatpaşa Caddesi'nde yolun ortasında duran at ve tay nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sahipsiz atlar sürücülerin seyrini zorlaştırdı. Buradan geçenler ise atları yakalamaya ve uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kent sakinleri ise yol ortasında duran atları severek fotoğraf çekti.

Halkın atları uzaklaştırma çabaları sonuç verdi. At ve tayın yoldan yoldan ayrılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA