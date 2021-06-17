Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı

Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı
Habermetre - Haberler | Güncel

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;"20 Haziran 2021 pazar günü saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;

"20 Haziran 2021 pazar günü saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır. Bu caddeler üzerine 20 Haziran Pazar Günü araç park edilmemesi önemle duyurulur.

BOYA KAMYON ÇİZGİ ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI;

1- Hükümet Caddesi - Tekkekapı Caddesi -Hacıçeşme Mezarlık önü ve devamında açık cezaevi yolu otoban köprüsüne kadar gidiş ve geliş

2- Saraçhane Sahası dönel kavşak -Küçükpazar - Mimarsinan Caddesi - Eski Cami' ye kadar gidiş ve geliş

3- Kıyık otoban girişinden orduevine kadar Kıyık caddesi gidiş ve geliş

4- Otogar giriş - çıkış bağlantı yolu

5- Mercan oto karşısı dönel kavşaktan, İskender köy yolu, Sera kent yolu İskender köye kadar gidiş geliş

Kaynak: Habermetre

18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 17:25:00. #1.13#

title