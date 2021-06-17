Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;"20 Haziran 2021 pazar günü saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır.