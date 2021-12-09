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Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi Edirne'de bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımda sürücülerin ilerlemesini olumsuz yönde etkilerken, yer yer görüş mesafesi ise 30-40 metreye kadar düştü.

EDİRNE (İHA) - - Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne'de bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımda sürücülerin ilerlemesini olumsuz yönde etkilerken, yer yer görüş mesafesi ise 30-40 metreye kadar düştü.

Edirne-Kırklareli yolunda ve diğer çevre yolarda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücülerin takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

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