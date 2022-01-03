Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Sabah etkili olmaya başlayan siste, sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri yoğun noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin 40 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.