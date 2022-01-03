Edirne'de yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan siste, sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri yoğun noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin 40 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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