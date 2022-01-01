Edirne'de yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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