Edirne'de yoğun sis
Edirne'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Edirne'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı çöken sis etkisini zaman zaman artırdı. Kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla da güzel görüntüler ortaya çıktı.