15.10.2019 10:44

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor.

Sabah etkisini artıran sis, kent merkezinde görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Kaynak: AA