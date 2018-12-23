Edirne'de Yoğun Sis
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması ulaşımı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması ulaşımı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'nin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kayboldu. Tarihi yapılarda sis nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA