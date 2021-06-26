Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
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Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı

Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi bazı adaylar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi bazı adaylar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fırtına nedeniyle çocuklarını bekleyen veliler zor anlar yaşadı.

Edirne'de adayların büyük bölümü sınava Trakya Üniversitesi Kosova Yerleşkesi'ndeki fakültelerde girdi. Çocuklarıyla birlikte yerleşke önüne gelen aileler yoğunluk oluştururken, zaman zaman trafiğin kapandığı yolda ekipler önlem aldı. Öğrenciler, girişi belgelerini gösterip salonlara girerken aileleri de dışarıda merakla sınavdan çıkışlarını bekledi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle aileler zaman zaman zor anlar yaşandı. Bazı öğrenci yakınları fırtınadan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. 

HATIRA I ÇEKİLDİLER 

Keşan ilçesinde, sınav saatinden önce gelen öğrenciler kapıların açılmasıyla birlikte sınıflara girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylara dezenfektan verildi. Bazı veliler, çocuklarına sarılarak başarı dilerken, bazıları da okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınava dakikalar bazı öğrenciler okullara koşarak geldi.


Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı
Edirne'de YKS, öncesi hatıra fotoğrafı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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