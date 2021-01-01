Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
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Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması

01.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:25
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması

EDİRNE'de polis, yeni yılın ilk gününde sokak ve caddelerde 'sokağa çıkma kısıtlaması' uygulaması yaptı.

EDİRNE'de polis, yeni yılın ilk gününde sokak ve caddelerde 'sokağa çıkma kısıtlaması' uygulaması yaptı. Ekipler, kavşaklarda oluşturdukları noktalarda izin belgesi olmayanlara 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili Edirne'de polis, yeni yılın ilk günü, uygulama yaptı. Kentin önemli noktalarında polis ekipleri, trafikte ilerleyen araçlar ile caddelerdeki vatandaşları durdurup izin belgesi sordu. İzin belgesi olanlara herhangi bir işlem yapılmazken, belge gösteremeyenlere de 'okağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

YAVRU KEDİ, POLİSLERİN YANINDAN AYRILMADI

Edirne'de kısıtlamayla birlikte caddeler, sokak hayvanlarına kaldı. Talatpaşa Mahallesi Tarihi Çeşme kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen bir sokak kedisi, polisin maskotu oldu. Polis aracının üzerine çıkan kedi yavrusu, uygulama boyunca polislerin yanından ayrılmadı.


Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması
Edirne'de yılın ilk günü 'kısıtlama' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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