Edirne'de yılın 3 ayında bin 411 daireye ruhsat verildi

Edirne'de yılın 3 ayında bin 411 daireye ruhsat verildi.

Edirne'de yılın 3 ayında bin 411 daireye ruhsat verildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü, yapı izin istatistiklerine dair verileri açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 87,5 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 4,4 arttı.

Verilere göre, yılın 3 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Edirne'de bin 411 olurken, Tekirdağ'da 920, Kırklareli'nde ise 3 bin 784 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar