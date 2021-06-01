Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
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Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, yılda 5 milyon yavru balık üretiminin gerçekleştiği tesiste Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla balık sağımı gerçekleştirildi.

Edirne'de, yılda 5 milyon yavru balık üretiminin gerçekleştiği tesiste Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla balık sağımı gerçekleştirildi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda Trakya ve Marmara Bölgesi'ndeki iç sulara salınmak üzere yavru balık yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

25 dönümlük arazideki 31 toprak havuz ve 10 beton havuzda üretimin yapıldığı tesiste 190 anaç balıkla yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesiste incelemede bulunan Vali Ekrem Canalp, çalışmalar hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi aldı.

Balık üretimi ve anaç balık havuzlarını inceleyen Canalp, ardından balık sağımına katıldı.

Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesiste üretilen yavru balıkların bölgedeki iç sulara salındığını söyledi.

Tesiste her yıl milyonlarca balığın üretildiğini belirten Canalp, bu çalışmayla hem ticari hem de sportif balıkçılığa katkı sağlandığını ifade etti.

Canalp, balıkçılığın sürdürülebilir olması için iç sulara balık takviyesi yapıldığını anlatarak, "Sportif balıkçılıktan daha öte ticari balıkçılığa önemli katkı yapılıyor. Belli büyüklükteki göl ve barajlara bu balıkları saldığımızda, belli zaman aralıklarında yapılan küçük çaplı balıkçılıkla belli bir protein ihtiyacını karşılayacak bir gıda olarak pazarda yerini alabiliyor." dedi.

Tesiste üretilen balıkların yerel ekonomi açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Canalp, "Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek bir tesistir. İhtiyaç duyulan gölet ve barajlara, derelere balık takviyesi yapmak suretiyle ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt ise üretimi yapılan yavru balıkların mevcut yetiştirme havuzlarında beslenerek belli bir boya getirildiğini belirtti.

Balıklandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Bayazıt, şunları kaydetti:

"Tesisimizde tam üretim kapasitesinde yılda 5 milyon yavru balık üretimi yapılabilmektedir. Yavru balıklar 2-3 aylık bir periyotta, 4-6 santimetre boya getirilmekte ve bundan sonra da Trakya'da, ihtiyaç duyulması halinde Marmara Bölgesi'ndeki göletlere ve iç sulara balıklandırma çalışmaları kapsamında, sevkiyatı yapılacaktır."

Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı
Yılda 5 milyon yavru balığın üretildiği tesiste balık sağımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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