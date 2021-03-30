Edirne'de yıktığı apartmanın parçalarının altında kalan kepçenin operatörü yaralandı

Edirne'de alınan karar üzerine bir apartmanın yıkım işlemini gerçekleştirirken yıkılan parçanın altında kalan kepçenin operatörü yaralandı.

Edirne'de alınan karar üzerine bir apartmanın yıkım işlemini gerçekleştirirken yıkılan parçanın altında kalan kepçenin operatörü yaralandı.

1. Murat Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarının çatlaması nedeniyle yıkım kararı alınan binada çalışan kepçe operatörü Murat Kızıldağ, yıkım esnasında bina duvarının kepçenin üzerine yıkılması sonucu araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kızıldağ, sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı.

Binanın daha önce riskli yapı raporu aldığını hatırlatan Gürkan, yıkım kararı alınan binanın boş olduğunu söyledi.

Tüm kat maliklerinin başvurusuyla yıkım ruhsatını verdiklerini aktaran Gürkan "Onlar da kendileri yıktırma sürecine başladılar kurallara uygun bir şekilde. Ama 'görünmez kaza' dedikleri bugün yıkım devam ederken, binanın büyük çoğunluğu yıkılmışken maalesef olayın teknik boyutunu bilemiyorum. Operatörün üstüne binanın bir kısmı çöküyor." dedi.

Gürkan, yaralı Kızıldağ'ın tedavisinin devam ettiğini bilincinin açık olduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinden Recep Eser de binanın bir gürültüyle yıkılarak kepçenin üzerine düştüğünü, şoföründe altında kaldığını belirtti.

Sabah kepçe operatörünün binanın altında kalmaktan korktuğunu anlattığını aktaran Eser "Olay sonunda oldu, 'kaza geliyorum' dedi resmen. Olan oldu artık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin