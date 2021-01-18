Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı
Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanakların ardından Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı.
Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanakların ardından Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı.
Havzasındaki etkili yağışların ardından geçen hafta başında debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış; nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.
Yağışların kesilmesinin ardından nehrin debisindeki düşüş devam ediyor.
Su seviyesinin düşmesiyle Sarayiçi ve tarım alanlarındaki sular çekilmeye başladı.
Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaştıktan sonra düşüşe geçen Tunca Nehri son ölçümlerde 67 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar