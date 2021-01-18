Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı

18.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:32
Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı

Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanakların ardından Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı.

Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanakların ardından Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı.

Havzasındaki etkili yağışların ardından geçen hafta başında debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış; nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Yağışların kesilmesinin ardından nehrin debisindeki düşüş devam ediyor.

Su seviyesinin düşmesiyle Sarayiçi ve tarım alanlarındaki sular çekilmeye başladı.

Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaştıktan sonra düşüşe geçen Tunca Nehri son ölçümlerde 67 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:33:53. #1.14#
title