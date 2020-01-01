Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı (2)

01.01.2020 03:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:18

EDİRNE'DE 2020'NİN İLK BEBEĞİ 'DORUK LİDER' OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde ışıklarla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda soğuk havaya rağmen toplanan halk, soğuk havaya rağmen havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi. Keşan Devlet Hastanesi'nde 00.01'de gerçekleşen doğumla Müge ve Uğur Kılınç çiftinin Doruk Lider isimi verilen bebek 2020 yılının Edirne'de doğan ilk bebeği oldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, aileye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'de yeni yılın ilk bebeklerinden birini kucaklarına aldıklarını belirterek, "Annemiz normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Vatana, millete hayırlı evlat olmasını diliyorum" dedi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, "Yine yeni yılda ilk doğan bebeklerden birisi Keşan'da dünyaya geldi. Bebeğimiz ve ailesine hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise 4 doğumundan 3'ünün 2019'da, 1'inin ise 2020'de gerçekleştiğini kaydederek, "Bizde yeni yılın ilk bebeğine anne ve babası gibi heyecanlandık. 00.01'de normal doğum oldu. Allah analı, babalı büyütsün" şeklinde konuştu. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da, yeni yılı kutlayarak, "Edirne'de 2 yıl üst üste yeni yılın ilk bebeği Keşan'a nasip oldu. Sanıyorum Doruk Lider bebek Türkiye'nin ilk bebeği oldu. Biz kedisine hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA