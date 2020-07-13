Edirne'de "Yeni Nesil Liderlik Eğitimleri" başladı Edirne'de kamu personeline yönelik düzenlenen "Yeni Nesil Liderlik Eğitimleri" başladı.

Edirne'de kamu personeline yönelik düzenlenen "Yeni Nesil Liderlik Eğitimleri" başladı.

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından organize edilen "Yeni Nesil Liderlik Eğitimleri"nin birincisi, Emniyet Müdürlüğü, Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelinin katılımı ile gerçekleşti.

TED Koleji Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen eğitimde konuşan akademisyen, yazar ve danışman Prof. Dr. Turgay Biçer, Türk insanına ve kültürüne özgü tasarlanan eğitimin, "Kendini yöneten dünyayı yönetir " anlayışından yola çıkılarak düzenlendiğini söyledi.

Sürekli öğrenmenin ve gelişmenin her kurum için hayati bir özellik olduğunu belirten Biçer, "Her alanda öncü ve fark yaratan bir kurum olmak; ne istediğini bilen, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getiren, davranışlarının sorumluluğunu alan, işine yüreğini koyan, bahane bulmayan, takım olarak öğrenen, vatandaşların mutluluğunu kendi mutluluğuna dönüştürebilen, takım uyumu ile yüksek amaçlar peşinden koşan, dinleme becerisi gelişmiş, halden anlayan ve kendisiyle barışık çalışanlardan geçer." diye konuştu.

Biçer, projenin mimarı olan Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkürlerini iletti.

Ağustos ayında tamamlanması öngörülen eğitimlerde il genelinde 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA