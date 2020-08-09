Edirne'de yeni mahsül süpürge teli borsada satıldı Edirne'de yeni mahsül süpürge teli Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) satıldı.

Edirne'de yeni mahsül süpürge teli Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) satıldı.

ETB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul süpürge teli borsaya getirildi.

Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen salon satışında, Karakasım köyünden Erkan Çakır'a ait 85 kilo süpürge teli, borsa üyesi Şenol Kuzu tarafından kilosu 14,52 liraya satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Çatalçekiç ve meclis üyesi Erkan Posta, salon satışı sonrasında üretici Erkan Çakır'ı kutlayarak günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: AA