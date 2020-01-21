Edirne'de yazlık evlerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

21.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:40

Edirne'nin Keşan ilçesinde yazlık evlerde hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Sahili'nde bir site görevlisi, evlerden kırmızı renkte bir araçla hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri yaptıkları çalışmayla E.M, Y.A, Ö.D. ve M.K'yı yakaladı.

Üç evden çalındığı belirlenen eşyalar ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA