Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve cep telefonuyla konuşan 11 sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası kesildi.