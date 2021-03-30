Son dakika... Yayalara yol vermeyen sürücüler denetlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.

Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin başta Eski Cami Kavşağı olmak üzere 26 noktada yaptığı kontrollerde, yayalara yol vermeyen sürücülere idari para cezası verildi.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu tür kontrollerin farkındalığın oluşmasında etkili olacağını belirttiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin