Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
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Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Edirne'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Talatpaşa Caddesi'nde Ç.G. idaresindeki 22 ABP 145 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Kayar ve Mehmet Gün Orak'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kayar ve Orak, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ç.G. ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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