Edirne'de yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolun karşısına yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Y.O'ya Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken S.E'nin idaresindeki 22 HZ 982 plakalı motosiklet çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralı Y.O. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yaralının beyin kanaması geçirdiği buna bağlı olarak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan S.E'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Kullandığı motosikletin hacizli olması, kaza yerinde durmadan kaçması, aracın trafik muayenesinin eksik olması, aracı sigortasız ve sürücü belgesiz kullanması suçlarından S.E'ye 11 bin 5000 lira ceza uygulandı.