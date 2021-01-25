Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
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Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

25.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:22
Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek üzere Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 


Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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