Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine ceza

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Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine cezaEDİRNE'de vaka sayılarının artmasının ardından denetimlerini artıran polis, bir kafenin, müşterilerine, yasak olmasına rağmen dükkan önünde çay servisi yaptığını tespit edince, işletme sahibi ve 9 müşteri hakkında cezai...

Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine ceza

EDİRNE'de vaka sayılarının artmasının ardından denetimlerini artıran polis, bir kafenin, müşterilerine, yasak olmasına rağmen dükkan önünde çay servisi yaptığını tespit edince, işletme sahibi ve 9 müşteri hakkında cezai işlem uyguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması başlatıldı.

Tedbirler kapsamında Edirne'de çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle geçici olarak durduruldu.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerindeki bir kafenin, yasak olmasına rağmen işletmenin önünde müşterilere çay servisi yaptığı ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, işletme sahibi ve müşterilere cezai işlem uyguladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'çay ocaklarının kapanması' konusundaki kararına rağmen müşterilerine çay servisi yapan kafe sahibi hakkında tutanak tutan polis, çay içen 9 vatandaşa da cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı