Edirne'de yasağa rağmen ördek avlayan kişiye 11 bin 471 lira ceza kesildi
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Edirne'de yasağa rağmen ördek avlayan kişiye 11 bin 471 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de yasağa rağmen ördek avlayan kişiye 11 bin 471 lira ceza kesildi

Edirne'de av sezonunun sona ermiş olmasına rağmen ördek avlayan kişiye 11 bin 471 lira ceza uygulandı.

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Edirne'de av sezonunun sona ermiş olmasına rağmen ördek avlayan kişiye 11 bin 471 lira ceza uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, avlaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimler esnasında av sezonunun sona ermesi nedeniyle yasak olmasına rağmen avlanan kişiyi tespit etti.

Bu kişiye sezon dışında teyp ve canlı mühreyle avlanmaktan 3 bin 921 lira, vurduğu 3 ördek için de 7 bin 550 lira olmak üzere 11 bin 471 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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