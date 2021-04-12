Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı
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Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı

Edirne'de, av sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiye idari ceza uyguladı, tüfeklerine el koydu.

Edirne'de, av sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiye idari ceza uyguladı, tüfeklerine el koydu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine kaçak avcılık yapan kişilere yönelik jandarma ekipleriyle arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonrası tespit edilen 3 kişiye av sezonu dışında avcılık yapmalarından dolayı idari ceza uygulandı.

Kaçak avcılık yapan kişilerin takozsuz tüfeklerine de el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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