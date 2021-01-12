Edirne'de yarıya kadar suya gömülen aracın camında çıkan sürücünün aracını itfaiye kurtardı
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Edirne'de yarıya kadar suya gömülen aracın camında çıkan sürücünün aracını itfaiye kurtardı

12.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:46
Edirne'de yarıya kadar suya gömülen aracın camında çıkan sürücünün aracını itfaiye kurtardı

Edirne'de sağanak 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.

Edirne'de sağanak 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.

Dünden bu yana devam eden sağanak ara ara şiddetini artıyor.

Hava sıcaklığını 7 derece ölçüldüğü kentte 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.

Turuncu ikazla uyarılan kentte sağanağın etkisi, meteorolojik tahminlere göre gece saatlerinde sona erecek.

Sağanak nedeniyle kentte bazı yol, cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Alt geçitlere de su dolması nedeniyle bazı araçlar bu mevkilerden geçerken olumsuzluk yaşadı.

Araç yarıya kadar suya gömüldü

Keresteciler mevkisinde su biriken bir alt geçitte ilerleyen Faris İmga idaresindeki hafif ticari araç bir anda yarıya kadar gömüldü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İmga'nın aracı itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

AA muhabirine olayı anlatan İmga, sudan geçerken aracın bir anda durduğunu, suyla kaplı aracın camından çıktığını belirtti.

İstasyon Mahallesi'nde bazı evlerin içerisine giren su AFAD tarafından tahliye edildi.

D-100 kara yolunda yoğun su birikmesi oluştu.

Yolun üzerinden yoğun şekilde akan su nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri orta refüjü açarak suyun tahliyesini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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