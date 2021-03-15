Edirne'de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2)

ÇED SÜRECİ İPTAL EDİLDİEdirne'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi' için sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi ve ÇED sürecin sonlandırılması talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,...

ÇED SÜRECİ İPTAL EDİLDİ

Edirne'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi' için sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi ve ÇED sürecin sonlandırılması talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, projede ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin gazetelerde çıkan, 'Özel bir firma tarafından çevresel hassasiyete ve kamu sağlığına etki edebilecek' haberler üzerine basın açıklaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvuru talebinde bulunduğu, başvuruda bulunmanın firmalar açısından yasal bir hak olduğu ancak bunun ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verileceği anlamına gelmediği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ilgili Kamu kurumlarımızdan görüşler sorulduğu, konunun kamu sağlığı ve çevresel değerlerimizin korunması için gerekli olan hassasiyet sorumlu kamu kurumlarımız tarafından en üst düzeyde gösterileceği belirtilmiştir. Söz konusu projenin incelenmesi, ilgili kamu kurumlarımızdan gelen görüşler dikkate alınarak projenin çevre ve kamu sağlığı yönünden uygun olmadığı değerlendirilmiş ve 15.03.2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilmiştir. Kaldı ki ÇED başvurusu sürecinin ötesinde ilgili firmanın Edirne Belediyesi'nden işyeri açma ruhsatı alması yasal bir zorunluluktur. Ruhsat almadan faaliyete geçmeye teşebbüs eden işyerlerinin kapatılması da yine aynı şekilde yasal bir zorunluluktur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER