Edirne'de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2)

15.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:52
Edirne'de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2)

ÇED SÜRECİ İPTAL EDİLDİEdirne'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi' için sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi ve ÇED sürecin sonlandırılması talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,...

ÇED SÜRECİ İPTAL EDİLDİ

Edirne'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Kırma- Eleme- Yıkama Tesisi' için sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi ve ÇED sürecin sonlandırılması talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, projede ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin gazetelerde çıkan, 'Özel bir firma tarafından çevresel hassasiyete ve kamu sağlığına etki edebilecek' haberler üzerine basın açıklaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvuru talebinde bulunduğu, başvuruda bulunmanın firmalar açısından yasal bir hak olduğu ancak bunun ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verileceği anlamına gelmediği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ilgili Kamu kurumlarımızdan görüşler sorulduğu, konunun kamu sağlığı ve çevresel değerlerimizin korunması için gerekli olan hassasiyet sorumlu kamu kurumlarımız tarafından en üst düzeyde gösterileceği belirtilmiştir. Söz konusu projenin incelenmesi, ilgili kamu kurumlarımızdan gelen görüşler dikkate alınarak projenin çevre ve kamu sağlığı yönünden uygun olmadığı değerlendirilmiş ve 15.03.2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilmiştir. Kaldı ki ÇED başvurusu sürecinin ötesinde ilgili firmanın Edirne Belediyesi'nden işyeri açma ruhsatı alması yasal bir zorunluluktur. Ruhsat almadan faaliyete geçmeye teşebbüs eden işyerlerinin kapatılması da yine aynı şekilde yasal bir zorunluluktur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 22:54:12. #1.15#
title