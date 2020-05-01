Edirne'de, yapı market deposunda yangın (2)

BİNA KÜLE DÖNDÜEdirne'de yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışmasıyla söndürülürken, market binası da dahil olmak üzere yanarak kullanılamaz hale geldi.