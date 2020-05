Edirne'de, yapı market deposunda yangın (2)

BİNA KÜLE DÖNDÜEdirne'de yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışmasıyla söndürülürken, market binası dahil olmak üzere yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışmasıyla söndürülürken, market binası dahil olmak üzere yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada, deponun jenaratör kısmından yeniden alev yükseldi. Bunun üzerine Orman İşlet Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de takviye gelerek, müdahalede bulundu. Bina içinden patlamalar yükselirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, market ve deposu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

'İÇERİDE ÇOK FAZLA KİMYASAL VE PLASTİK MALZEME VAR'Olay yerinde söndürme çalışmalarını inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Gürkan, "Çok büyük ihtimal elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz bir yangın çıktı. Elektrik ihtiyaca yetmediği için herhalde şalter bir kaç kez düşüyor, bize anlatılan bilgiye göre içerideki görevliler de her şalter düştüğünde yeniden kaldırıyorlar. Bunu yaparken de birden tabii elektrik kontağından yangın çıkıyor. Önce kendileri söndürmeye çalışıyorlar fakat başaramıyorlar, ondan sonra itfaiyeye haber veriyorlar. Tabi bu arada biraz zaman geçmiş oluyor. İtfaiye binası zaten buraya çok yakın, hemen gelip müdahale ediyorlar ama içeride çok fazla kimyasal madde var, plastik madde var, boya, tiner, halı, kilim ve çok miktarda plastik malzeme olması sebebiyle yangının bir taraftan soğutma çalışmaları, bir taraftan söndürme çalışmaları yapılıyor" dedi.'CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ'Yangının özellikle başka binalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Gürkan, "Özellikle başka bir yere sıçramamasına yönelik çalışmalar var. Yaklaşık 4 saattir tüm itfaiye ekiplerimiz burada. Vardiyada olmayan ekipler de hemen çağrıldı hemen onlar da geldi. Şu anda büyük oranda azaldı ve kontrol altına alındı. Başka bir binaya sıçrayıp zarar vermeden önlemiş olduk. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok, o sevindirici. Geçmiş olsun diyoruz. Mala gelsin, cana gelmesin diyoruz" diye konuştu.SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYARAK YANGINI İZLEDİLER

Öte yandan polis ekiplerinin tüm önlemlerine rağmen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izlemesi dikkat çekti. Ekiplerin anonslarına rağmen çok sayıda vatandaş sosyal mesafeye aldırmadan yangını izledi.

Kaynak: DHA