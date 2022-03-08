Edirne'de yangında mahsur kalan kedileri mahalle sakinleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de yangında mahsur kalan kedileri mahalle sakinleri kurtardı

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de yangında mahsur kalan kedileri mahalle sakinleri kurtardı

Edirne'de inşaat halindeki üç katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan iki kediyi, mahalle sakinleri kurtardı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de inşaat halindeki üç katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan iki kediyi, mahalle sakinleri kurtardı.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri yangının büyümemesi için alevlere kovayla su döktü.

Yangın kontrol altına alınamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Bu sırada vatandaşlar yangının çıktığı yerde yaşayan "Kara" ve "Mina" adlı kedilerin dışarı çıkmasını sağladı. Mahalleli kedilere su verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Yangın, İnşaat, Edirne, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title