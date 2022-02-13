Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki yangın söndürme tüpünün içinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü İ.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Uyuşturucu, Yangın, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title