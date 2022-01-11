Edirne'de yan yatan römork nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.

Panelvana takılı halde ilerleyen kapalı kasa römork, sınır kapısına 14 kilometre mesafede yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Yan yatan römork nedeniyle trafikte aksama yaşandı, ekipler trafiği tek şeritten sağladı.

Polis ekipleri ve sürücü, devrilmemesi için römorku halatla bariyere bağladı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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