Edirne'de yan yatan römork nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı - Haberler
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Edirne'de yan yatan römork nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı

Edirne'de yan yatan römork nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.

Panelvana takılı halde ilerleyen kapalı kasa römork, sınır kapısına 14 kilometre mesafede yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Yan yatan römork nedeniyle trafikte aksama yaşandı, ekipler trafiği tek şeritten sağladı.

Polis ekipleri ve sürücü, devrilmemesi için römorku halatla bariyere bağladı.

Edirne'de yan yatan römork nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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