Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
25.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22
Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Köşen köyü mevkisinde yaptıkları kontrolde PKK'ya üye olma suçundan aranan B.A'yı yakaladı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine götürülen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA