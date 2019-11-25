Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

25.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22
Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, Köşen köyü mevkisinde yaptıkları kontrolde PKK'ya üye olma suçundan aranan B.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine götürülen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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