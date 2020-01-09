Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Değirmenyeni köyünde çobanlık yapan Kırgızistan uyruklu K.K'yi yakaladı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada K.K.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA