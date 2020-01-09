Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı
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Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50
Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı

'de ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Değirmenyeni köyünde çobanlık yapan uyruklu K.K'yi yakaladı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada K.K.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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