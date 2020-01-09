Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı
Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Değirmenyeni köyünde çobanlık yapan Kırgızistan uyruklu K.K'yi yakaladı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada K.K.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.